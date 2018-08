Eindelijk is daar het antwoord: zo breek je spaghetti perfect in tweeën

Waarom breekt ongekookte spaghetti in meer dan twee stukken? Het is een vraagstuk dat zelfs Richard Feynman, Nobelprijswinnaar en geprezen als een van de grootste geesten van de twintigste eeuw, bezig heeft gehouden. Feynman kon niet tot een juiste verklaring komen, maar in 2005 ontdekten Franse onderzoekers al dat er na de eerste breuk trillingen ontstaan die ervoor zorgen dat de spaghetti in meerdere stukken breekt.

Wat bleek: als de spaghetti bijna 360 graden gedraaid was, brak de spaghetti precies in twee stukken. De onderzoekers ontdekten dat de draai het effect van de trillingen verminderde en daarmee dus ook de kans op meerdere breuken. ,,De manier waarop dit werkt, is van toepassing op perfect cilindervormige staven'', aldus Jörn Dunkel, mede-auteur en docent aan MIT. ,,Hoewel spaghetti niet volledig perfect is, weet de theorie het breekgedrag behoorlijk goed te benaderen. Dit is in ieder geval een leuk project dat is opgezet door twee briljante studenten, die voorlopig waarschijnlijk even geen spaghetti meer hoeven te zien.''