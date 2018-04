'Elf uur 's ochtends is de beste tijd voor een goede slok bier'

,,Er zijn meer dan 500 brouwerijen in Nederland en er worden mooie bieren gebrouwen'', vertelt De Lange. ,,De bal ligt nu bij de horeca. Als die er niets mee doet of niet weet te verkopen, dan krijgen we hier geen mooie biercultuur.''

En die mooie biercultuur had Nederland juist van oudsher. ,,In de middeleeuwen brouwden de vrouwen bier, want het water was niet drinkbaar. Bierbrouwen was een onderdeel van het huishouden. Dat veranderde tijdens de industriële revolutie. Toen nam de man het brouwen over.''



Begin vorige eeuw waren er nog 500 brouwerijen in Nederland, maar de beide wereldoorlogen maakten daar een eind aan: de koperen ketels werden omgesmolten tot munitie. ,,In de jaren 80 waren er nog maar vijftien brouwerijen'', legt De Lange uit. ,,Bier werd beschouwd als iets mannelijks, en in de reclames werden vrouwen als sekssymbool neergezet om het te verkopen.''



Het aantal brouwerijen neemt vooral sinds 2010 flink toe, en het aantal vrouwelijke bierkenners stijgt ook. ,,Voorheen waren er drie vrouwelijke juryleden op de tachtig mannelijke tijdens de bierwedstrijden, en nu is dat aantal tien op tachtig."