Elke AH heeft straks zijn eigen ‘Temptation Island’

Klanten van AH kunnen in hun winkel een grotere versafdeling verwachten, vol verleidingen. In rap tempo - gemiddeld drie vestigingen per week - verbouwt de supermarktketen de winkels in heel Nederland.

Stel je werkt op de broodafdeling van Albert Heijn en alles ligt er rond tien uur goed bij: voldoende brood, alles recht in de schappen. Wat doe je dan? Nieuw brood bakken of een appeltaart snijden en die in stukjes aan klanten uitdelen? Het goede antwoord is b, want klanten willen ook 's avonds knapperig brood, dus dat moet je pas later gaan bakken, niet nu.

De beste supermarkt worden in vers, dat is de ambitie die de nieuwe topvrouw van Albert Heijn, Marit van Egmond, heeft uitgesproken. ,,We zorgen ervoor dat elke dag 5 miljoen mensen eten op hun bord hebben en dat is een enorme verantwoordelijkheid. Vers wordt alleen maar belangrijker. Mensen willen minder koken met zakjes en pakjes. De verspakketten die wij hebben ontwikkeld zijn een enorm succes. Dat assortiment breiden wij verder uit.”

En er komt meer vers. Alle winkels krijgen 10 procent meer ruimte voor groente, fruit, kaas, vleeswaren en brood. Om alle Albert-Heijnmedewekers enthousiast en bijgespijkerd te krijgen, mogen ze op de verbouwingsdag van hun winkel naar Enspijk, waar het nieuwe opleidingscentrum gevestigd is. ,,Hier krijgen zo’n 10.000 collega’s een training”, aldus Van Egmond, die sinds 100 dagen de scepter zwaait over de grootste supermarktketen van Nederland. Gisteren opende zij het centrum, dat strategisch is gelegen bij fruitleverancier Vogelaar in het midden van het land, officieel.

Leren mag best ludiek, vindt directeur vers, Constantijn Ninck Blok. Daarom parkeert bij elke winkel-in-verbouwing een verstruck ,,We hebben ons eigen Temptation Island, met elke week een lekker ding van de week!” luidt de uitleg in de truck. ,,We willen de beste in vers worden en dat lukt alleen als jij meedoet.”

,,Ons werk is leuk", zegt Ninck Blok. ,,We zijn de hele dag met eten bezig, dan mag je best het verhaal met een kwinkslag vertellen.” De truck is een ‘beleving’ waarbij de medewerkers telkens in een deel van de winkel staan: groenten en fruit, de maaltijden, de afdeling brood en patisserie en de vleeswaren- en kaasafdeling. Er is voor elke gelegenheid en elk gezelschap wel een gezond of lekker snackje. ,,Of je nou gasten hebt of je hebt een date met je eigen lekkere trek", grapt de stem bij die laatste sectie. En, over het terugdringen van plastic: ,,Elk broodje ligt in zijn blootje.”

Dromen

Topvrouw Van Egmond wil nog niet veel kwijt over haar plannen met het bedrijf waar ze al 22 jaar werkt. ,,De afgelopen 100 dagen heb ik veel gesprekken gehad: met collega's die net bij ons werken, met pensionado's, met leveranciers en met klanten.”



Een van de dromen die ze al snel wilde en kon realiseren is het opleidingscentrum waarin het bedrijf 'miljoenen’ steekt. Een veelvoud gaat naar de verbouwing van alle winkels. Inmiddels hebben vijftig winkels de verandering al ondergaan: de eerste was in Hoofddorp, de voorlopig laatste in Rotterdam. ,,Aan het eind van dit jaar zijn dat er 150. We hebben er duizend, dus we zijn nog wel even bezig.”

Volledig scherm Marit van Egmond deed mee aan een les in het nieuwe opleidingscentrum in Enspijk. © AH

Argeloze klanten die besluiteloos met een courgette in de hand staan bij het schap kunnen vaker dan nu de vraag van een AH-medewerker verwachten of ze al een idee hebben voor een recept. Of dat ze een suggestie willen wat ze met courgette kunnen doen. Naast klanten verleiden, zoals de benaming Temptation Island al suggereert, is meer expertise ook essentieel. ,,Daar horen ook rollenspellen bij", legt Van Egmond uit. ,,Dan leren collega's hoe ze het best in een situatie kunnen handelen.”

Quote In vers zit echt de marge

Het is een logische stap, vindt retailexpert Paul Moers, die zelf in de jaren 90 verantwoordelijk was voor 'vers’ bij Albert Heijn. ,,Destijds hebben we de trend gezet met panklare maaltijden en die ontwikkelingen in vers gaat nog steeds door. Het logistieke systeem van het bedrijf is nu zo goed en up-to-date dat Albert Heijn deze stappen kan zetten.”



Houdbare producten krijgen door de omslag minder ruimte. Begrijpelijk, aldus Moers, want juist met verse producten kun je geld verdienen. ,,In vers zit echt de marge.”

Andere supermarktketens zitten de marktleider op de hielen. Ook als het gaat om vers. Lidl laat zich erop voorstaan de beste groente en fruit te hebben. ,,Dat is alleen geen eerlijke vergelijking", vindt Moers. ,,Lidl heeft een veel minder groot assortiment. Kijk, de tijd dat Nederland geen kerst kon vieren als AH dicht zou zijn, is voorbij. Maar je kunt het nog wel winnen als het gaat om excelleren.” En dat is wat de huidige topvrouw wil doen.