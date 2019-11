Elke dag vlees op het bord? ‘Niet meer van deze tijd’

Die uitkomsten staan in de Vegamonitor, een onderzoek in opdracht van Natuur&Milieu. Van de ruim duizend mensen die onderzoeksbureau Kien heeft ondervraagd, eet 37 procent een of meer dagen in de week geen vlees. Zo'n 2 procent van de ondervraagden is vegetariër, een even grote groep noemt zichzelf pescotariër (geen vlees, wel vis) en minder dan 1 procent is veganist.



Volgens de onderzoekers is de online ondervraagde groep representatief voor de Nederlandse bevolking. De gemiddelde Nederlander eet nog altijd zo'n 40 kilo vlees per jaar, blijkt uit eerdere onderzoeken van onder meer de Wageningen Universiteit. Na wat schommelingen omhoog en omlaag is de vleesconsumptie nog ongeveer op hetzelfde niveau als in 2005. Natuur&Milieu ziet ook geen afname, maar stelt dat de peiling "goede hoop geeft op een kentering".