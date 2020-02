Ellen liet eigen varkens slachten: ‘Als laatste avondmaal kregen ze appeltaart’

Russin (23) overlijdt kort voor einde taart-eetwed­strijd

16:34 Een jonge vrouw is in Moskou om het leven gekomen tijdens een wedstrijd taart eten. De 23-jarige had zich verslikt en is gestikt, zo meldde de krant Komsomolskaja Pravda zondag online, verwijzend naar de autoriteiten.