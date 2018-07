Enige koffieplantage van Europa komt met eigen likeur

Zijn familie ontdekte deze parel 200 jaar geleden in de Agaete vallei, in het noorden van Gran Canaria. Het bleek de enige plek in Europa die geschikt is voor het verbouwen van koffie. Het klimaat is een belangrijke speler, de vochtige lucht en jaarrond hoge temperatuur van minimaal 16 graden Celsius blijken cruciaal. Dankzij dit geschikte klimaat produceert alleen de familie van Victor Lugo al 3.000 tot 4.000 kilo koffie per jaar. En als je de andere families in de vallei meerekent kom je zelfs op 10.000 kilo uit. Inmiddels verkopen ze een groot deel aan toeristen die langskomen om de plantage te bezichtigen.

Het is duidelijk dat er veel passie in het werk gaat. In totaal 20 lokale koffieboeren, met jarenlange ervaring, houden zich dagelijks bezig met het verbouwen van het product. De vruchten die aan de bomen groeien worden handmatig geplukt, een intensieve en tijdrovende klus. “Het is belangrijk dat je de vruchten met de hand plukt,” vertelt Lugo, “als je dit door machines laat doen trekken ze de wortel eruit waardoor er geen nieuwe vruchten zullen groeien. Ook is het belangrijk om de vruchten op het juiste moment te plukken, en dat kunnen de boeren als beste inschatten.”

Lugo zelf heeft er ook oog voor. Tussen het praten door schiet zijn blik af en toe richting een rijpe vrucht die hij zorgzaam plukt en in zijn zak laat glijden.

De koffiebonen hebben een unieke smaak. De ondergrond zit door het vulkanische landschap vol mineralen. Dit geeft de bonen een rijke smaak, met tonen van chocolade, rijp fruit en noten.

Trots

Victor drinkt de koffie graag puur, maar het bleek ook een goede combinatie met likeur. Liefhebbers van het drankje Licor43 Original mixten het zo nu en dan met het zwarte goud. En zo ontstond het idee voor de nieuwe likeur: Baristo. Een diepdonkere likeur met de smaak en geur van de koffiebonen van de familie. ,,Wij zijn erg trots op de nieuwe likeur. Voor mij, mijn familie, en de mensen in Agaete is dit product fantastisch, omdat het de toekomst is van de vallei en onze koffie. Mijn vrienden, m’n familie, we drinken het allemaal.''

