‘Er is niks betuttelends aan mijn Week zonder Vlees’

Ze is al vegetariër sinds haar negende. De geur van een stuk vlees dat ligt te braden is lekker, maar dat betekent niet dat Isabel Boerdam dat vlees wil eten. Heel soms probeert ze weleens iets dat anderen heel bijzonder vinden. Een piepklein fliebertje oester bijvoorbeeld. Of kaviaar. Maar indruk maakt dat nauwelijks. ,,Ik mis niets.’’

Boerdams dieet is voor drie kwart veganistisch (zonder dierlijke producten). Helemaal over naar een volledig plantaardig dieet, wil ze niet. ,,Ik hou van een eitje op zondagochtend. Als ik verder vegan zou gaan, zou het strijd opleveren. Maar geen vlees eten is voor mij geen probleem. Dus waarom zou ik?’’

Enquete poll Doe jij mee aan de Week zonder Vlees? Ja

Nee

Misschien, ik zou het wel willen proberen Doe jij mee aan de Week zonder Vlees? Ja (22%)

Nee (60%)

Misschien, ik zou het wel willen proberen (18%)

Wortel

De vrouw achter de blog De Hippe Vegetariër ziet er relaxt uit. Ze zit achter een kop koffie in een licht en fris kantoor in Amsterdam Oud-Zuid, waar bezoekers bij de entree een kunstwerk met - hoe toepasselijk - een wortel aantreffen. Blijmoedig spoorde de twintiger vorig jaar 32.000 mensen aan om zich een week te onthouden van het eten van vlees. ,,Het idee is letterlijk aan de keukentafel ontstaan.’’



De charme van een gewone vegetariër, daarin schuilt volgens haar de reden waarom de week zo aansloeg. ,,Ik denk dat dit beter werkt dan als het bedrijfsleven of de politiek het initiatief had genomen. Een politicus of een fabrikant die zegt dat we minder vlees moeten eten, dat zien mensen sneller als betuttelend.’’

Tweede editie

Toch schaarde een hele batterij bedrijven en organisaties zich achter Boerdams idee. De tweede editie - van 11 tot en met 17 maart - is nog groter dan de eerste keer. Bijna alle grote supermarktketens doen mee, net als bedrijven als Unilever en Mora en Verstegen. ,,Ik vind het leuk dat de Bijenkorf ook meedoet en Triodos Bank. Daardoor wordt het heel breed.’’



Waarschijnlijk doen er ook meer mensen mee, zegt Boerdam. ,,Vorig jaar deden er 32.000 mensen mee, ik denk nu minimaal 50.000. Ik doe een dansje als we 100.000 bereiken. Je kunt nu als je je aanmeldt ook aangeven met hoeveel mensen je mee doet. Dat konden we vorig jaar niet zien, maar veel mensen doen met hun gezin of hun partner mee.’’

Veganist

Het idee heeft een breed draagvlak - bij consumenten en bij producenten - maar wie plantaardig eet, roept soms weerstand toch op. Hoe heftig zo’n reactie kan zijn was vorige zomer te zien bij het Vegan Festival in Amsterdam. Daar aten activisten lappen rauw vlees en begonnen er zelfs mee te gooien. Vleeseters reageren vaker geïrriteerd op de boodschap dat iemand vegetariër is geworden. Of ‘erger’ nog: veganist.

Op de vraag of ze last heeft van vervelende reactie antwoordt Boerdam dat dat wel meevalt. ,,Op Twitter woedt soms wel een oorlogje.’’ En vleesproducenten? Hoe staan die tegenover het initiatief? ,,Ik denk eerder dat consumenten.