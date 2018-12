Er zijn veel soorten hummus, maar wat is nou echte?

Het toppunt is misschien wel chocolade-hummus. Niet van de Maza-fabriek, maar een variant die Albert Heijn deze zomer introduceerde. Guy Mozes van Sir Hummus in Amsterdam reageert netjes als hij de exotische smaakjes ziet. Hij zegt niets lelijks over het zoete chocoladesmeersel, maar houdt het bij een onderkoeld: ,,Dit is een product dat mensen in het Midden-Oosten zouden afkeuren.’’



De hummus van Sir Hummus bevat alleen een naast kikkererwten en sesampasta weinig anders. Ook geen olie. Die zit volgens Mozes van nature in de sesampasta. Niet nodig om daar nog iets aan toe te voegen.



Hummus, zeker verse, bestaat uit maar weinig ingrediënten. Verslaggever Ersin Kiris belt tijdens zijn bezoek aan de Maza-fabriek naar zijn moeder, want de hummus smaakt anders dan die zij vroeger maakte.



Kiris vraagt zijn moeder om het recept. Want in de hummus uit Zaandam zit raapolie. Als hij ophangt, zegt hij tegen Felicia De La Houssaye, dat zijn moeder geen olie gebruikt. ,,Dat is dan het verschil. Wij vonden dit met onze raapolie het beste’’, reageert de Maza-marketingmanager.