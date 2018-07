Estée Strooker laat zien hoe je het beste bananenbrood maakt

Bananenbrood

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 180 °C.

- Bekleed de cake- of broodvorm met bakpapier of vet kleine vormen in met een beetje olijfolie.

- Meng de bloem, bakpoeder, kaneelpoeder en het zeezout.

- Breng op smaak met wat versgemalen peper.

- Klop de suiker en de eieren door de olijfolie.

- Druk de banaan in de schil tot puree. Haal de schil eraf en meng het vruchtvlees door het eimengsel.

- Voeg dit mengsel toe aan het bloemmengsel en meng goed door.

- Schep het beslag in de bakvorm.

- Bak in circa 45 à 50 minuten goudbruin en gaar in de oven.

- Controleer de gaarheid van het bananenbrood door er de punt van een mes of satéprikker in te steken.

- Als deze er schoon en droog uitkomt is het brood goed.

- Laat circa 10 minuten afkoelen alvorens aan te snijden.