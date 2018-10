Eten en seks, het blijft een moeilijke combinatie. If you love me, don’t feed me. Dit was de tekst op de muur van een studente met wie ik een jaar of dertig geleden een afspraakje had. Het meisje was een enigszins voluptueuze schoonheid en de wenk aan haar wand getuigde klaarblijkelijk van het gevecht dat ze aan het voeren was met lijnen & afvallen. Daar stond ik dan, in de deuropening, met een halve kilo chocolade als cadeautje.



En dat terwijl ik handelde uit een oeroud evolutionair principe, want eten en seks hebben veel met elkaar te maken. Ten eerste zijn het beide zogenaamde driften: zonder eten gaan we dood en zonder seks sterven onze genen uit.