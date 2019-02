Eten met label ‘biologisch’ vinden we lekkerder

Koken & eten ‘Gedachte dat insecten vies zijn, zit ons in de weg’

11:29 Tientallen miljoenen euro’s stoppen investeerders in de ontwikkeling van grootschalige insectenkwekerijen. En in de supermarkt kun je ook al heel voorzichtig kiezen voor meelwormen in plaats van rundvlees. ,,Wat nog in de weg zit, is de gedachte dat insecten vies zijn.’’