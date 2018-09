Eten of de trein halen? Met deze nieuwe app hoef je niet te kiezen

Het principe van de Foodsy-app is simpel: je plaatst van tevoren je bestelling en de winkel zal je bestelling op de door jou gewenste tijd klaar zetten. Je betaalt vooraf via iDeal, PayPal, creditcard of het eigen Foodsy Easypay. Je hoeft dus alleen maar binnen te lopen, je koffie of broodje op te halen en je kunt door naar de trein. De app was sinds november al te gebruiken op stations Amsterdam Bijlmer-Arena en Amsterdam-Zuid, maar daar zijn nu ook de stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Den Haag Centraal en Deurne bijgekomen.

Salsa Shop, New York Pizza, Urban Salad doen al mee. Vanaf september zijn ook Julia's en The Döner Company in de app te vinden. De winkels betalen hiervoor een commissie per bestelling; een enquête liet eerder zien dat dertig procent van de treinreizigers aangaf meer te zullen consumeren als hun bestelling op het gewenste moment klaar zou staan.



Het einde van het gemak is nog niet in zicht, want het doel is om uiteindelijk een dekking van 80 procent van de winkels op alle stations te bereiken.