Eten van tafeltje-dek-je: te zout en niet lekker

Tafeltje-dek-jemaaltijden zijn een uitkomst voor mensen die niet meer zelf kunnen koken. En populair, gezien de keus. De Consumentenbond nam zes leveranciers onder de loep. De resultaten staan in de Consumentengids die vandaag verschijnt.

De Consumentenbond kocht maaltijden van Apetito, Chef Martin, Diepvriesman.nl, Eten met gemak, Food Connect, Maaltijdservice.nl, Uitgekookt en Vers aan tafel. Van elke aanbieder werden vijf maaltijden in een laboratorium getest. Daarnaast proefde een panel van elke aanbieder twee maaltijden. De conclusie: niet om over naar huis te schrijven.



Het panel proefde best lekkere gehaktballen. En goeie jus en fijne puree. Maar helaas nooit bij elkaar in een maaltijd. Door de bank genomen vallen de gerechten simpelweg tegen, vindt het smaakpanel. ,,Het panel vermoedt dat er veel uit pakjes en zakjes wordt gekookt. De jus is vaak waterig en bij bijna alle maaltijden slecht'', aldus woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond. ,,De andijvie was vaak te lang doorgekookt en niet meer knapperig.'' Er zijn wel uitzonderingen. De stamppot van Uitgekookt 'leek wel echte andijvie', stelde het panel met lichte verbazing vast.

Gebruikers lijken minder negatief. Op Facebook van Apetito zeker. De reacties zijn overwegend positief. Er zijn wel mensen die melden dat het 'nergens naar smaakt' of die het hebben over 'rubberen vleesballen met reepjes groenteloze bami', maar het gros is best tevreden.

Te zout

Met de gezonde eigenschappen valt het vies tegen. De enige aanbieder die minimaal 150 gram groente in elke maaltijd stopt is Uitgekookt. De andere maaltijden hebben meestal (veel) minder. Het dieptepunt is de stamppot van Food Connect: daar zit maar 75 gram groente in. Over het zoutgehalte valt weinig positiefs te melden: 'bar en boos' is het gesteld met de hoeveelheid zout, zegt de voedselonderzoeker in de Consumentengids. In een maaltijd (van Diepvriesman) zat zelfs bijna de hoeveelheid die je maximaal per dag mag eten.