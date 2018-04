Eten verkopen met Koningsdag? Geen vlees of bier!

De inspecteurs van de NVWA, Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit, letten op het bewaren en de bereiding van etenswaren die worden verkocht op Koningsdag. Bij overtredingen kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een boete opleggen. Zo'n boete kan tussen de 525 en 1050 euro bedragen.

Hoe groot de pakkans is, is onbekend. ,,Wij geven van tevoren niet aan met hoeveel inspecteurs we de controles uitvoeren'', aldus de woordvoerder van NVWA. ,,Net zoals we niet aankondigen waar we dat doen.''

Landelijk zijn de regels rondom voedselveiligheid hetzelfde, maar gemeenten stellen vaak zelf extra regels op met betrekking tot de verkoop van voedsel en drank tijdens evenementen. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het bijvoorbeeld niet toegestaan om bederfelijke producten (vlees, vis of zuivel) te verkopen of gratis weg te geven. Dat geldt ook voor alcoholische dranken.

De verkoop van bederfelijke producten is meest voorkomende fout, meldt het NVWA desgevraagd.

Thermometer