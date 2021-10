EU-verbod op ‘gevaarlijke’ kleurstof in snoep, kauwgum en pizza

Gert Jan werd uitgela­chen om vleesver­van­gers, maar Vivera is nu een succesvol bedrijf: ‘Ik eet ook vlees’

4 oktober Toen Gert Jan Gombert (48) begon bij Vivera in Holten werd hij door zijn fietsmaten uitgelachen om z’n geloof in ‘vleesvervangers’. Twaalf jaar later vertrekt hij met een succesverhaal bij de vega-kampioen, die onlangs verkocht werd voor 341 miljoen euro. Hoe vega hip werd en Vivera de wereld veroverde. „Alles, echt alles viel op zijn plaats.”