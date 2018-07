Europees hof: geen vrij baan voor genetisch bewerkt voedsel

Het was een uitspraak waar met spanning naar werd uitgekeken: krijgen voedselproducenten in Europa meer ruimte om planten en gewassen genetisch te bewerken? Nee, dat krijgen ze niet, oordeelde het Europees Hof van Justitie vanochtend.

Het Europees Hof stelt dat genbewerking - het gericht veranderen van het dna van een gewas - moet voldoen aan de sinds 2001 geldende Europese regels voor genetische modificatie, de oudere techniek.

Dat is een klap in het gezicht voor grote Europese bedrijven die vaart willen maken met gentech. Zij moeten blijven voldoen aan de oude regels, met bijbehorende vergunningenprocedures die veel tijd en geld kosten. Bedrijven hadden gehoopt op een soepelere opstelling van Europa, waar de regels veel strenger zijn dan in bijvoorbeeld Azië en de Verenigde Staten.

Tegenstanders tevreden

Tegenstanders van genetische manipulatie van planten en gewassen - zoals Greenpeace - zullen tevreden zijn met de uitspraak van het Europees Hof. Greenpeace is bang dat door minder strenge regelgeving moeilijker te controleren is wat we op ons bord krijgen.