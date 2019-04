Europees Parlement wil verbod op benamingen als ‘vegaburger’ en ‘sojayoghurt’

Vegetarische Slager

Het is niet de eerste keer dat namen als ‘vegaburger’ of ‘vegaworstjes’ onder vuur liggen. In Duitsland wilde minister van Landbouw Christian Schmidt eind 2016 de naam ‘sojaschnitzel’ en ‘veganistische curryworst’ verbieden. En in ons land vond keuringsdienst NVWA in november 2017 dat De Vegetarische Slager producten als ‘kipstuckjes’, ‘visvrije tonyn’ en ‘geroockte spekjes’ moest wijzigen. Die zouden de Nederlandse consument in verwarring brengen.



Na een storm van protest (‘Heeft de NVWA echt niks beters te doen?’) stelde de waakhond het zo niet bedoeld te hebben. De eis zou enkel op bepaalde misleidende teksten op de website van De Vegetarische Slager hebben geduid.



Belangenclub ProVeg International spreekt van een zeer ingrijpende beperking van de vrijheid van ondernemers en consumentenbelangen. ,,Er is geen enkel bewijs dat consumenten door vegetarische producten worden misleid,” stelt directeur Veerle Vrindts. ,,Integendeel, zij kiezen juist voor vegetarische producten omdat ze weten dat ze geen vlees bevatten. Dit wordt bovendien duidelijk aangegeven aangezien het een belangrijk verkoopargument is.”