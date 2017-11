Europese waardering: Limburgse wijn krijgt beschermde status

Harry Vorselen van Wijngoed Thorn wacht met spanning op de publicatie van het besluit. ,,Het bijzondere van dit label is dat het grensoverschrijdend is", vertelt hij. Samen met een paar collega's nam hij in 2011 het initiatief voor een BOB. Het Limburgse wijngebied is volgens hem dan ook heel wat anders dan andere wijngebieden: ,,Het droge microklimaat, de Maas en de klei en grindlagen in de bodem hebben allemaal invloed. Samen zorgen ze voor een bijzondere wijn."



Collega-wijnbouwers uit meer gevestigde wijnlanden zijn volgens hem vaak verrast door de kwaliteit van Nederlandse wijn. ,,Wat je ziet is dat door de klimaatverandering de wijnbouwgrens verschuift. Druiven die het goed doen in een koel klimaat zoals Riesling of Pinot Noir, doen het daardoor steeds beter in Nederland. En dat merk je ook aan de wijnen."