Exclusieve éclair van de patisserie wint het van de ordinaire slagroomtaart

Je vindt in de grote steden steeds meer patisseries die exclusieve tartelettes, chocoladeproducten of macarons verkopen. De hippe patissiers verdringen de banketbakker. ,,Supermarkten verkopen nu de soezen en slagroomtaarten, en er is een nieuw soort bakkers of patisserieën opgekomen”, zegt Ammerlaan. ,,In een echte patisserie wordt alles vanaf de basis zelf gemaakt. Dat proef je terug in de verfijnde smaken en spannende smaakcombinaties’’, zegt Kelly Koopmans, eigenaresse van patisserie Delicious Sweetness in Den Haag.

De trend van de patisserie is uit Frankrijk komen overwaaien. ,,In Frankrijk is op elke hoek van de straat een patisserie of banketbakker’’, zegt Koopmans. ,,In Nederland zie je dat mensen steeds bewuster met eten bezig zijn. Ze kiezen speciaal voor een product dat ze écht lekker vinden. Daarbij zie ik een verandering in de huidige generatie. Vroeger aten mensen alleen gebak bij speciale gelegenheden. De jongere generatie eet steeds vaker buiten de deur. Ze komen even ontbijten of halen wat op. Dat is hetzelfde bij een patisserie. Mensen willen graag genieten.’’