Experts verdeeld over ‘bijna echte’ gehaktballetjes: ‘Dan toch liever echte’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: is het wat? Ditmaal testen diëtist Joris Brand en gezondheidswetenschapper Terry Schouten de nieuwe gehaktballen van Beyond Meat.

Het is voor consumenten steeds makkelijker om te minderen met vlees, want het schap met vleesvervangers wordt alsmaar groter. Zo bracht producent Beyond Meat onlangs zijn vierde creatie naar de Nederland: de Beyond Meatballs. De grote producent geniet redelijk wat bekendheid, onder meer vanwege de gehypete Beyond Burger waar filmster en milieuactivist Leonardo Dicaprio zich publiekelijk achter schaarde.

Qua vleesvervangers is gezondheidswetenschapper Terry Schouten, expert van Gezondeten.nl, een klein beetje sceptisch. Ten eerste zijn de producten niet altijd even lekker. ,,Ik moet bekennen dat ik niet graag vleesvervangers eet’’, zegt zij. ,,Dat heeft er alles mee te maken dat ze vaak niet in de buurt komen van de ‘echte’ variant. Ze zijn minder smaakvol, zien er niet zo lekker uit, de structuur is matig of de beleving is anders. Dan kies ik persoonlijk liever voor een maaltijd zónder vervanger en voeg ik bijvoorbeeld peulvruchten toe als bron van eiwitten.’’

Bovendien zijn sommige vervangers niet per se geschikt als vervanger, vindt diëtist Joris Brand van diëtistenpraktijk Nijmegen. ,,Ik vind het een goede ontwikkeling’’, zegt hij. ,,Wel ben ik van mening dat het vlees niet direct vervangt, maar eerder een alternatief is. Wil een vleesvervanger écht volstaan als vervanger, bevat het product voldoende eiwitten - zo’n 15 tot 20 gram eiwit per honderd gram product - en is het verrijkt met ijzer of vitamine B.’’

Écht of nep?

,,De producten van Beyond Meat zijn écht gericht op het vervangen van vlees qua structuur en uiterlijk’’, zegt Brand. Met hun laatste product, de Beyond Meatballs, lukt dat erg goed, vinden beide experts. De gezondheidswetenschapper is zelfs positief verrast door het product. ,,De balletjes zien eruit als échte gehaktballetjes, al hebben ze wel duidelijk een andere geur, maar misschien moet je ook niet ruiken aan rauwe gehaktballetjes’’, zegt Schouten.

,,Ze dansen in het vet’’, zegt zij lovend na het bakken van de ballen. Ze zien er smeuïg uit, maar vallen niet uit elkaar. De structuur is nagenoeg gelijk aan die van echt vlees, lekker mals vanbinnen en krokant van buiten. En de smaak is... ook net als een ‘gewone’ gehaktbal, als ik dat zo mag zeggen.’’ Brand is minder positief. ,,Het nadeel vind ik dat deze producten op een bepaalde manier zijn gekruid en dus ook altijd hetzelfde smaken in een gerecht. Als ik heel eerlijk ben, vind ik vlees dan gewoon echt lekkerder.’’

Volwaardig of niet?

Qua eiwitten zijn de ballen een goede vervanger, test Brand (zo’n zestien gram per portie), maar ze zijn niet verrijkt met vitaminen en mineralen. Jammer, vindt Brand. ,,Ik denk overigens dat ze er goed aan hebben gedaan om geen soja of gluten te gebruiken, voor de mensen met een intolerantie.’’ Wel blijft het een bewerkt product. Dat betekent dat het van zijn natuurlijke staat is veranderd door toevoeging van geur-, kleur- en smaakstoffen.

,,Het is een goede overstap voor mensen die vooral vlees gewend zijn, zodat je je vleesinname kunt beperken’’, is Brand van mening. ,,Maar eigenlijk kun je qua voedingswaarde ook prima je vegetarische maaltijd aanvullen met zuivel, eieren, peulvruchten of noten. Sojaproducten zoals tofu of tempeh zijn van nature minder bewerkt en bevatten dus ook minder zout of andere toevoegingen.’’

Het op zijn tijd kiezen voor een alternatief - vleesvervanger of niet - is sowieso een goed idee, besluiten beide experts. ,,Probeer eens af te wisselen. Eet je al minder dan 500 gram vlees per week, dan hoef je dit niet te doen voor de gezondheid. Eet je wel meer en je denkt: waarom zou ik? Probeer het! Misschien bevalt het wel. Zelf kies ik af en toe graag voor een kaasburger, mede omdat het niet echt op vlees lijkt, maar een op zichzelf staand product is.’’

,,Zelf eet ik doordeweeks vegetarisch en een stukje vlees in het weekend’’, voegt Schouten toe. ,,Ten eerste omdat het beter is voor het milieu, ten tweede is het beter voor je gezondheid (het advies van het Voedingscentrum is om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees). Ten derde beperkt het onnodig dierenleed. Alle kleine beetjes helpen. Dus start met één vega-dag per week’’, adviseert zij.

