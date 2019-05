Extra groenten, minder vlees en zout: moderne kok denkt mee met de arts

Het is nog maar een bescheiden begin, de 22 jongeren die binnenkort hun diploma ontvangen aan horecascholen in Sneek en Den Bosch. Zij zijn opgeleid tot zelfstandig werkend kok - voor de kenners: niveau 4 - volgens de principes van stichting Dutch Cuisine, die sinds 2015 bestaat.



Deze nieuwe Nederlandse keuken moet net zo beroemd worden als Dutch Design en Dutch Architecture. Ervaren chef-koks hebben zich er al bij aangesloten. En waarom helemaal? Omdat de kok van de toekomst meer doet dan alleen een mooie maaltijd samenstellen. Hij kiest voor wat vandaag de dag verstandig is. Voor de boer, andere producenten en voor de gezondheid van zijn gasten. Daarom krijg je in je maaltijd 20 procent dierlijk eiwit en verder vooral groente. En wordt er in de keuken vrijwel niets verspild van een dier dat is geslacht.



Opleider Twan Musters (41) en ‘kok van de toekomst’ Daan van Schijndel (22) van het Koning Willem I College, de middelbare horecaschool in Den Bosch weten hoe het zit.