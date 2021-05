Extreem hoge prijzen voor graan, maar biertje blijft voorlopig betaalbaar

Brazilië, Argentinië en de VS zijn drie van de grootste graanproducenten ter wereld. In Brazilië en Argentinië hebben ze te maken met droogte, waardoor gevreesd wordt voor een lagere sojaoogst. ,,En in de VS hadden ze last van onverwachte kou, evenals in Europa. Daardoor is er zorg dat de tarweoogst achterblijft’’, aldus Burgering.



De droogte in Zuid-Amerika werkt ook door in de productie van maïs. Brazilië is een van de grootste maïsproducenten op de wereld. De vraag naar maïs is juist groter geworden, omdat er onvoldoende soja wordt geoogst. Maïs is dan een alternatieve grondstof voor het veevoer.



En zo gaat het ook met de tarwe, ook al een alternatieve grondstof voor veevoer. De vraag verschuift steeds naar een ander graan, maar daar spelen dezelfde aanbodproblemen, dus ook die grondstof wordt dan duurder.