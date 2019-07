Extreem koken: Gordon Ramsay treedt in de voetsporen van Anthony Bourdain

Koken & etenDe Britse chef Gordon Ramsay is komende zes weken te zien in een avontuurlijke kookprogramma. Daarvoor reisde hij naar verschillende uithoeken van de wereld om daar met lokale ingrediënten en technieken te werken.

In de 6-delige serie, die vrijdag begint, verruilt Ramsay zijn comfortabele leven voor een rondreis die hem naar extreme locaties leidt: Peru, Laos, Marokko, Hawaï, Alaska en Nieuw-Zeeland. Het programma heet Uncharted, dat ‘niet in kaart gebracht’ betekent, verwijzend naar de onherbergzame plaatsen waar de kok terechtkomt. Om bijzondere gerechten te maken moet hij moeite doen: een berg beklimmen, de oceaan induiken en zich met een machete een weg banen door de jungle.

Volledig scherm Ramsay in Peru. © National Geographic Voedsel is voor Ramsay een manier om door te dringen tot andere culturen, meldt National Geographic. De kok wil inzicht krijgen in de ziel van de mensen en de plek waar zij leven. Een soort culinaire Floortje Dessing dus. Het is de eerste keer dat hij samenwerkt met National Geographic.

In zekere zin treedt hij in de voetsporen van de vorig jaar overleden chef Anthony Bourdain. Die reisde de wereld rond op zoek naar culinaire ervaringen die te zien waren in A Cook’s Tour. In zijn reisshow Anthony Bourdain: Parts Unknown reisde hij met bekende mensen naar exotische plaatsen. Een van zijn gasten was president Barack Obama.

Quote Hij was een talentvol­le, slimme, eloquente man, ook al kon hij ongelofe­lijk kritisch zijn, vooral op mij Ramsay over Anthony Bourdain Respect heeft Ramsay zeker voor Bourdain. Toen de chef overleed in juni 2018 liet hij emotioneel weten geschokt te zijn. ,,Anthony had een persoonlijkheid die larger than life was. Hij was een talentvolle, slimme, eloquente man, ook al kon hij ongelofelijk kritisch zijn, vooral op mij: het was op de een of andere manier deel van zijn charme.”

In de eerste aflevering krijgt hij van chef Monique Fiso een machete, waarmee hij zich een weg moet banen door weelderige Nieuw-Zeelandse wouden. In die wouden ontdekt hij de culinaire vindingrijkheid en de traditionele technieken van de Māori. Die vangen palingen met de hand, graven zelf een hangi (kuiloven) en verzamelen ingrediënten in het woud. In een andere aflevering melkt hij een kameel en ervaart hoe het Berbervolk leeft. Samen met een lokale chef bereidt hij een feestmaal.

Oorlog in de keuken

Ramsay is bekend door zijn restaurants, die samen veel sterren kregen, schreef een dozijn kookboeken en maakte talloze kookshows, waaronder Masterchef, The F Word With Gordon Ramsay, Gordon’s Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back, MasterChef Junior, Hell’s Kitchen en MasterChef Celebrity Showdown. Een aantal daarvan waren ook in Nederland te zien zoals Gordon Ramsay: Oorlog in de keuken.

Toch is de nieuwe serie eentje die zich al bijna kan meten met de shows van Bourdain, oordeelde Tim Carman van de Washington Post toen Uncharted in Amerika voor het eerst te zien was twee weken geleden. ‘Het lijkt me dat Uncharted het begin is van Ramsay's professionele verandering', schrijft de culinair journalist.



‘De show laat een chef zien die zich afwendt van de opwinding van de competitie en de drukte tijdens etenstijd in de keuken, alles wat hem zo lang oplaadde.’ Ramsay zou weleens uit zijn harnas kunnen kruipen dat hij als een soldaat heeft gedragen, aldus Carman. ‘Als mijn instinct mij niet bedriegt, dan kan Uncharted voor meeslepende tv gaan zorgen in de niet te verre toekomst. Allemaal zonder een enkele schreeuw waar we de chef van kennen.’