'Fabriek produceert binnen drie jaar betaalbaar kweekvlees'

Er zijn meer spelers op de kweekvleesmarkt. Zo staat het Amerikaanse Just te trappelen om zich in Nederland te vestigen. Het bedrijf kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat het vlees had geleverd aan een Amsterdams restaurant. Dit vlees is op aanwijzing van de NVWA achter slot en grendel beland omdat nieuwe voeding eerst moet worden goedgekeurd door de Europese Unie.

De Voedsel- en Warenautoriteit heeft toen een verklaring op de eigen site gezet over het kweekvlees. Daarin stond onder meer het volgende: 'Kweekvlees is een nieuw voedingsmiddel (novel food). Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen of ingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet of nauwelijks werden gegeten in de Europese Unie (EU).'