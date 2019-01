Falafelsalade met couscous

Bereidingswijze (15 minuten + 30 minuten oventijd):

- Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking.

- Verwarm de oven voor op 220 ºC (grillstand indien mogelijk) en bekleed een bakplaat met bakpapier.

- Verdeel de courgette, tomaatjes en paprika (met vel naar boven) over de bakplaat. Besprenkel met olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Verwarm dit 30 minuten in de oven.

- Bak de falafelballetjes in een koekenpan met olijfolie om en om aan.

- Na 30 minuten in de oven is het vel van de paprika zwartgeblakerd. Stop de stukken paprika 10 minuutjes in een afgesloten plastic zakje. Hierna kun je het vel er gemakkelijk aftrekken. Snijd de stukken paprika in repen.

- Meng de couscous met olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de groenten er door en verdeel het mengsel over de borden. Leg de falafel er op en top dit af met een eetlepel van de hummus. Bestrooi de falafel salade tot slot met paprikapoeder en kikkererwten.