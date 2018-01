Fan van sushi? Dan is dit ontbijt iets voor jou

Aan de buitenkant ziet de croissant eruit zoals we hem kennen, maar aan de binnenkant zitten verschillende lagen van gerookte zalm, wasabi, nori en gember. Ook zitten er sesamzaadjes op. Net als bij normale sushi krijg je bij de croissant een zakje sojasaus om het gevulde broodje in te dippen.

De croissant is bedacht door Mr. Holmes Bakehouse, een bakkerij met vestigingen in San Francisco, Los Angeles en de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Mr. Holmes staat bekend om de lekkerste zoete broodjes. Aan de nieuwe hartige trend zullen bezoekers wel even moeten wennen.



Zelf ook proberen? Voorlopig zul je dan naar Amerika of Zuid-Korea moeten reizen, want er zijn nog geen bakkers in Nederland die het aandurven.