Fastfood van New York Pizza werd geweigerd... Nu komt Dunkin' Donuts

De verbeten strijd tussen de gemeente Amsterdam en fastfoodketens gaat maar door. New York Pizza werd vorig jaar via de rechter verjaagd uit een pand aan de Ferdinand Bolstraat omdat de gemeente in dat gebied geen fastfoodketens meer wil. Maar nu... wil Dunkin' Donuts erin.

De Amerikaanse Donutgigant is momenteel bezig het pand te verbouwen. De gemeente Amsterdam bevestigt dat er inderdaad een vergunningaanvraag binnen is. ,,Maar die moet nog goedgekeurd worden'', zegt Jeff van den Berg van de gemeente Amsterdam.

Wel of geen restaurant

Of dat gaat gebeuren is nog zeer de vraag. Op het pand rust de bestemming 'horeca type 4'. Oftewel: een restaurant. Dat werd New York Pizza fataal. De gemeente Amsterdam maakt onderscheid tussen restaurants en fastfoodzaken, juist om die laatste categorie te kunnen weren in delen van de stad. Dat mondde uit in een rechtszaak bij de bestuursrechter. New York Pizza vindt van zichzelf dat het wel onder de noemer 'restaurant' valt. Maar het feit dat NYP ook pizzaslices verkoopt om mee te nemen, leidde ertoe dat de gemeente won.

Wellicht begint dat hele gevecht nu opnieuw. Hoewel de vergunning nog niet geweigerd is, staat of valt ook bij Dunkin' Donuts alles met de vraag: is de Donutgigant een restaurant? Daarvoor zal bijvoorbeeld bediening aan tafel zo ongeveer verplicht zijn en is het niet de bedoeling dat er te veel meeneemeten wordt verkocht.

Viswinkel

De discussie over fastfoodrestaurants en toeristenzaakjes in Amsterdam loopt de laatste tijd hoog op. Naast de 'affaire New York Pizza' kreeg onlangs een viswinkel het aan de stok met de gemeente, omdat de zaak te veel toeristen trekt.