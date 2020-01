Fastfoodketen KFC biedt excuses aan voor ‘seksistische’ reclame

De reclame, die de afgelopen drie weken op televisie was te zien en nog steeds op de Youtubepagina van KFC Australië staat, toont een vrouw die naar zichzelf kijkt in de reflectie van een geparkeerde auto. Ze draagt een minuscuul kort broekje.



Wanneer het raampje omlaag gaat, zitten twee jongens met hun moeder in de auto te kijken naar de borsten van de vrouw. De vrouw lacht en zegt: ,,Zei iemand KFC?”



,,We verontschuldigen ons als we iemand hebben beledigd met onze reclame. Het was niet onze bedoeling om vrouwen en tienerjongens in een slecht daglicht te zetten”, legt KFC uit aan de Australische Associated Press.