Fastfoodketen komt weer met modelijn: sokken met frietjes en hamburgers

Het is niet de eerste keer dat een fastfoodketen mode-items introduceert. Snackketen Febo kwam vorige maand met eigen rode en witte shirts en een heuptasje. Pizza Hut had voorgaande jaren kleding en petjes die gewijd waren aan de liefde voor pizza. De naam van de collectie was Hut Swag. Op de sokken stonden pizzapunten met kaas erop en op een van de shirts stond 'My pizza is my life'.

De Deliverycollectie van McDonald's bestaat uit een zwarte sportbroek met rode bies, een bandana, witte en zwarte klassieke sweatshirts, witte en zwarte T-shirts, pins, sokken, een spijkerjack en een pop socket: een gadget voor de mobiele telefoon waarmee je meer grip hebt en waar je je oortjes van de telefoon omheen kunt binden. In de collectie van vorig jaar zaten onder andere een onesie met hamburgerprint.