FEBO-drive: Voor een kroket hoef je de auto straks niet meer uit

Veel passanten

Bij de afslag Elst is al een vestiging te vinden van McDonald’s, daarnaast is er een Shell-tankstation gevestigd. FEBO-woordvoerder Arnold Spierings is echter in zijn nopjes met de locatie.



,,We zitten al in Nijmegen, de mensen in de omgeving kennen ons daarvan. Bovendien komen er veel passanten langs deze plek. Dat zal alleen maar toenemen als de A15 wordt doorgetrokken en aangesloten op de A12.’’



Het is niet de eerste drive van FEBO. Het snackbedrijf heeft inmiddels op meerdere locaties in het land restaurants met een drive langs de snelweg. Er komen er volgend jaar vier bij, waaronder die in Nijmegen. Ook verderop langs de A15, bij Gorinchem, kun je medio volgend jaar terecht bij de keten.



Spierings laat nog weten dat franchisenemers die interesse hebben in de nieuwe vestiging zich kunnen melden.