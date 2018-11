Febo strikt Barney voor kledinglijn

Barney vertelt over zijn eigen kleding: ,,Winter of niet, winnen kan altijd. Daar is FEBO’s haute friture het bewijs van. Ik ben daarom vereerd dat ik als hulpsint het goede woord (of de goede kleding) mag verspreiden.’’ De kleding is vanaf vandaag te koop via de webshop van Febo.



Febo meldt over de Haute Friture kledinglijn: ‘De basis ligt hier: de FEBO Huisbasis. Een broek en een trui die samen een ontzagwekkende werking hebben op wat er komen gaat. Ook als dat helemaal nietsdoen is. Sterker nog: juist dan.’ In de kledinglijn bestaat uit een broek, een sweater, een muts, shirts, een heuptasje en sloffen.