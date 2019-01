Feestelijk bakken: Carrotcake

Politie­korps zoekt vrijwilli­gers die zich laveloos willen drinken

14:35 ‘Wilt u even drinken?’ Die vraag zullen weinigen ooit hebben gehoord uit de mond van een controlerende politieagent. Toch is dat exact wat de politie van het Amerikaanse plaatsje Kutztown in Pennsylvania op Facebook vraagt. Het korps zoekt mensen die zich vrijwillig een stuk in de kraag drinken.