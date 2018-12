Feestelijk bakken: Kerstboompjes a la gingerbread

Bereidingswijze:

- Doe de boter in een kom, daarbij mag de basterdsuiker en de stroop.

- Mix dit rustig tot een glad beslag en doe de specerijen erbij.

- De bloem en bakpoeder mogen bij elkaar. Roer het eventjes samen en doe het daarna door het deeg.

- Mix het beslag. Als je merkt dat je vocht tekort komt mag er een beetje water bij. Na het mixen kun je het eventueel ook nog met de hand even doorkneden.

- Het deeg mag in een bal ingepakt worden in plastic.

- Voor de vulling kook je slagroom. Als de slagroom kookt giet je het op de chocolade en roer je de slagroom door. Als het goed doorgeroerd is dek je het af met een laagje folie.

- Daarna ga je het deeg uitrollen. Hiervoor pak je wat bloem, zodat het deeg niet vastplakt aan het aanrechtblad. Met een deegroller kun je het nog zo egaal mogelijk uitrollen.

- Steek koekjes uit het beslag met een kerstboomsteker en leg ze met op een bakplaat met bakpapier.

- De koekjes mogen 12 minuten op 165 graden in de oven.

- Als de koekjes klaar zijn en afgekoeld mag je ze gaan vullen. Met een spuitzak spuit je de vulling over de vorm van het koekje waarna je een tweede koekje erbovenop legt.

- Strooi op het eind nog wat poedersuiker.