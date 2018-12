Feestelijk bakken: Pavlova

Bereidingswijze:

Meringue

- Verwarm de oven voor op 110°C.

- Klop de eiwitten in een vetvrije mengkom schuimig op de hoogste snelheid en voeg de suiker beetje bij beetje toe. Voeg het azijn toe en klop verder tot stijve pieken.

- Zeef de cacaopoeder met de aardappelzetmeel, voeg toe aan het schuim en klop kort door.

- Verdeel het schuim in hopen over 2 met bakpapier beklede bakplaten. Maak een kuiltje in het schuim voor de topping. Die kun je straks vloscheppen met chocolademousse.

- De pavlova kan in de oven voor twee uur op 110°C.



Cranberriecompote

- Doe de cranberries in een pan en voeg daar de rietsuiker aan toe. Giet er vervolgens de sinaasappelsap en rode wijn bij.

- Je kunt het opzetten en de besjes laten knappen. Dek het af met wat folie als de besjes geknapt zijn.