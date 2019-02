Feestje tussen de asperges leidt tot ‘veldslag’

Na vier succesvolle edities bij Raaijmakers Hoeve in Nuenen kondigde Asperges op de Velden vorige week aan te verhuizen naar Veldhoven. De organisatie bouwt het pop-uprestaurant deze keer op bij aspergekwekerij John Kelders, waar meer ruimte is om gasten te ontvangen. Toen een paar dagen later Raaijmakers Hoeve ‘Asperges aan het Veld’ presenteerde, was verrassing groot. Niet alleen lijkt de naam sterk op die van de eerste organisatie, ook het logo en de internetpagina doen sterk denken aan Asperges op de Velden.

Kopie

,,Uiteraard zijn er meer evenementen die raakvlakken hebben maar alles is één op één gekopieerd’’, reageert Bertie Klaassen op de concurrentie door haar voormalige leveranciers. ,,De boer en wijnleverancier borduren met nagenoeg dezelfde naam voort op het concept en de productie die ik heb opgebouwd. Ik gun iedereen zijn succes maar verzin een andere naam en kies een andere uitstraling. Ik vind het jammer en onnodig dat het is gekopieerd. Het neigt naar plagiaat.’’ De eigenaresse van het organisatiebureau Bert! Events bekijkt nog of ze ook juridisch een zaak heeft. Klaassen benadrukt dat ze helemaal niets te maken wil hebben met Asperges aan het Veld. ,,Wij werken met sterrenkoks uit de regio en ik wil niet dat mijn naam wordt geassocieerd met het braderietje dat daar gaat plaatsvinden. En volgens mij is het vooralsnog een luchtkasteel.’’

Asperges op de Velden werkt onder andere samen met restaurant De Lindehof in Nuenen (twee Michelinsterren) en restaurant Wiesen in Eindhoven (één Michelster). De organisatie zegt dat er al 2200 reserveringen zijn, maar benadrukt dat er nog plek is.



Klaassen zegt dat de huidige spanningen met de voormalige leveranciers voor haar nieuw zijn en dat voor een verhuizing naar Veldhoven vooral is gekozen omdat het evenement in Nuenen uit zijn jasje groeide. ,,We zijn toe aan vernieuwing en een grotere locatie en het vertrek uit Nuenen was op ons initiatief. Wat ons betreft gaan we ook vaker zoeken naar geschikte plekken in de hele regio.’’