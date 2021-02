Femke (38) verovert hart van Amerikaanse football-speler John met stroopwafels

Goed nieuws! Fastfood­res­tau­rant dat vanwege populari­teit deuren moest sluiten is weer open

1 februari Het fastfoodrestaurant in Rotterdam-Zuid dat vanwege de populariteit afgelopen weekend noodgedwongen zijn deuren moest sluiten, is sinds maandag weer open. Het Hollywood Café zet verkeersregelaars in om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. ,,Zo’n situatie als afgelopen zaterdag willen we niet meer meemaken.”