Festivallen met luxe: van minibar tot roomservice

Koken & eten ‘Bloedende’ vegaburger komt naar Nederland en overtuigt zelfs de fanatiek­ste vleeseters

26 april Hij is een gigantische hit in Amerika en komt nu ook bij ons in de supermarkt: de Beyond Burger. Een plantaardige burger die volgens het bedrijf Beyond Meat smaakt, bakt en ‘bloedt’ als een ‘normaal’ exemplaar. Zelfs vleesfanaten zijn onder de indruk.