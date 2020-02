Finale Heel Holland Bakt wordt ‘hoogtepunt van het weekend’

De winnaar van Heel Holland Bakt is komende zondag bekend. Het hoogtepunt van het weekend, vermoedt tv-columniste Angela de Jong. ,,Voor veel mensen maar ook voor de kijkcijfers”, zei ze vanochtend in De Ochtendshow to go. Waarom is volgens De Jong het bakprogramma zo’n magneet? ,,Bakken, daar is niemand tegen. Iets waar niemand bedroefd van wordt, toch? Behalve als je taart een beetje ingezakt uit de oven komt dan.”

De enige baksels die voor ophef zorgen zijn moorkoppen, memoreert De Jong. Ze verwijst naar de Hema, de winkelketen gebruikt het woord moorkop niet meer omdat dat niet meer van deze tijd is. De hoogste tijd, vindt een deel van de samenleving. Kan er dan ook niets meer, oordeelt een ander deel. ,,Maar in principe worden we blij van taarten.”

Volledig scherm André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. © Videostill

Paniek

Dat zie je ook in de uitzending. Er is geen sprake van ellebogenwerk. ,,Iedereen is heel lief voor elkaar.” Er is ook sprake van bewondering. ,,Iedereen die weleens een cake heeft gebakken, weet: dit is niet heel makkelijk.” Natuurlijk is er soms ook wel leedvermaak als iets mislukt. ,,Dan zie je de paniek. Maar mensen krijgen een zachtere blik in hun ogen als het over taarten gaat. Dat zag je vorige week ook bij Maarten van Rossem (die vertelde in het tv-programma Doorbakken over de appeltaart van zijn grootmoeder, red.). Eten is een manier om naar de ziel van mensen te gaan.” Bij taarten geldt dat helemaal, zegt De Jong. ,,Je hebt alleen maar leuke herinneringen aan taarten.”

Finale

Vorig jaar trok de finale bijna 4 miljoen kijkers. Jurylid Janny van der Heijden hoopt dat het weer zo’n daverend succes wordt. ,,De cijfers zijn heel stabiel en de ervaring leert dat de finale nog beter bekeken wordt.” Ze kijkt zelf waarschijnlijk met vrienden.



Van der Heijden vindt het leuk dat de finalisten allemaal vrouwen zijn. ,,Dat is voor het eerst. Het zijn ook totaal verschillende karakters. En er zijn echt mooie dingen te zien. En lekkere dingen.” Uiteraard krijgen de kandidaten ook te maken met een flinke dosis stress. ,,Het wordt een heel leuke aflevering.”

Volledig scherm Angela de Jong en Janny van der Heijden. © Ochtendshow to go

Het was ook een bijzonder seizoen omdat de man van presentator André van Duin ernstig ziek bleek. Tijdens de opnamen in de zomer was duidelijk dat hij aan botkanker leed. Martin Elferink overleed half januari. Van der Heijden: ,,Het was gedurende die periode ook gezellig, ook al wisten we wat er speelde. Het was een heel dierbare periode.”