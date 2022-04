Finale van Heel Holland Bakt in zicht, maar er wordt nog flink gestreden: ‘Wat een bevalling’

De spanning is om te snijden in de tent van Heel Holland Bakt . Het is erop of eronder. Iedereen wil natuurlijk naar de finale, maar een van de favorieten lijkt niet in topvorm, een andere bakker verrast de jury. ‘Zuur als je nu naar huis zou moeten’.

De halve finale van Heel Holland Bakt is aangebroken. De bakkers zijn zichtbaar zenuwachtig en wensen elkaar succes. Enzo loopt gespannen rond in de tent. ,,Je kunt de finale proeven. Een beetje zuur om nu naar huis te gaan, je bent zo ver gekomen”. Marieke die vorige week met de hakken over de sloot door mocht zet een tandje bij.

Het thema van deze aflevering is Pasen, want beter laat dan nooit, aldus presentator André van Duin. In de eerste ronde moeten de bakkers een paasbrood maken. Jurylid Janny van der Heijden wil graag verschillende culturen terugzien. Zeinab gaat daarom voor een Russisch paasbrood, Tom maakt een Oost-Europese babka en Italië zal terug te zien zijn in het paasbrood van Enzo. Marieke gaat voor oer-Hollands. Paasbrood maken draait om kneden en rijzen. De degen gaan in en uit de rijskast. Marieke heeft er vertrouwen in. Enzo hoopt op een paaswonder.

Vanwege zijn ietwat tegenvallende prestaties van vorige week, heeft Tom veel oefenend thuis en dat is te merken. ,,Ik ben trots op je”, zegt Janny tijdens de beoordeling. Ook collega-jurylid Robèrt van Beckhoven is tevreden en noemt het een heel smakelijk paasbrood. ,,Je deeg was precies goed. Goed gedaan, Tom.”

Het amandelspijs in Mariekes paasbrood valt wat tegen. ,,Iets te stevig, had een half eitje bij gemogen. Maar de vulling is heel lekker”, concludeert Robert. De jury vindt het leuk dat Zeinab voor traditioneel Russisch is gegaan. Robèrt: ,,Ik heb weer iets nieuws geleerd vandaag.” De uitvoering van de duifjes op het paasbrood van Enzo vindt Robèrt iets minder. Het deeg is iets te slap, net als het veganistisch spijs, maar de smaak is wel goed, concluderen de juryleden.

Vogelnestjes

Dan volgt de technische opdracht: een paasadvocaattaart. De bakkers moeten verschillende technieken laten zien: zelf advocaat maken, een chocolade-nestje, marsepeinen kuikentjes en een sloffendeeg. Niet iedereen weet hoe je advocaat maakt. Er worden wat tips uitgewisseld. Zeinab wendt zich tot advocaatkenner Marieke, maar die geeft niet alles prijs. De finale is immers in zicht. Ze kan het niet laten om te helpen, Enzo een tip geven kan volgens haar immers geen kwaad. ,,Die staat sowieso in de finale, dus ach.”

Het is spannend tot in de laatste minuten. ,,Wat een bevalling, jongens”, aldus Zeinab. Tom is rood aangelopen, ook Enzo geeft aan stress te hebben.

Volledig scherm 2022 Seizoen 9 Heel Holland Bakt Kandidaat Enzo © Omroep Max / Roland J. Reinders

De jury is streng tijdens de beoordeling. Korrelige botercrème, , bijna geschifte advocaat, een nestje dat uit een paasstorm gekomen lijkt. Janny is kritisch over het nestje dat later dat van Enzo blijkt. ,,Advocaat proef ik er niet in, jammer dat de kuikentjes geen ogen hebben.” Hij wordt dan ook laatste. Het vogelnestje van Zeinab komt als winnaar uit de bus. Met dit oordeel en de matige reacties op zijn paasbrood lijkt de positie van Enzo lijkt in gevaar te komen. De jury is dan wel weer tevreden over de prestaties van Tom.

Finaleplek

Tijd voor de beslissende opdracht: het spektakelstuk. Dat deze week, hoe kan het ook anders, een paasspektakel moet worden. Alle bakkers zijn in opperste concentratie bezig. Omdat Tom vorige week zichtbaar tijd te kort kwam, maant Robèrt hem nu tot het maken van meer snelheid. Het werkt. De taart van Tom wordt enthousiast ontvangen. De jury is ook blij met de schuimlagentaart van Marieke, maar vindt tegelijkertijd dat ze te weinig techniek heeft laten zien. Enzo heeft juist veel technieken laten zien met zijn Italiaanse paastaart. Toch heeft de jury nog wat op- en aanmerkingen. Over de veganistische ricotta is Robèrt niet helemaal te spreken: ,,Iets aan de droge kant.”

Marieke vreest voor haar finaleplek. Maar Enzo is ook niet meer zo zeker van zijn zaak. Kiest de jury voor iemand die nieuwe dingen durft te proberen, of een bakker die stabiel bakt? Eerst de bekendmaking van de meesterbakker van de week. Tom heeft erg goed gebakken en krijgt zijn eerste speldje. Dan wordt duidelijk wie de tent moet verlaten en dat is Marieke. ,,Ik zag ‘m al aankomen.” Volgende week strijden Tom, Enzo en Zeinab verder om de winst.

Volledig scherm 2022 Seizoen 9 Heel Holland Bakt Kandidaat Marieke © Omroep Max / Roland J. Reinders

Volledig scherm 2022 Seizoen 9 Heel Holland Bakt Kandidaat Zeinab © Omroep Max / Roland J. Reinders

