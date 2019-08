Fish Tales succesvol over de grens

Nu 85 procent van de oceanen is overbevist en er over dertig jaar misschien geen consumptievis meer is, zien steeds meer consumenten het belang van duurzaam gevangen vis. Fish Tales voorziet in die behoefte. Door een exclusieve afspraak met Albert Heijn vindt hun duurzaam en lokaal gevangen vis al gretig aftrek in Nederland en ook in Duitsland doet het bedrijf het goed. Zó goed, dat ze zelfs al kijken naar de Verenigde Staten. Oprichter Harm Jan van Dijk vertelt in de onderstaande video onder meer hoe hij bepaalt welk land interessant kan zijn. Zeker met een duurzaam product is het belangrijk dat een land er klaar voor is en dat duurzaamheid een thema is dat daar speelt.