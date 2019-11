Flamboyante Franse kok sleept Michelin voor de rechter vanwege een soufflé

De ruzie begon met een soufflé en leidde tot de zaak die vandaag in een Franse rechtbank diende. Veyrats restaurant ging in januari van drie naar twee sterren in de Michelin-gids. De eer van de hoogste notering had Veyrat toen een jaar lang gehad. Marc Veyrat, altijd getooid met een grote hoed, wil dat de inspecteur van Michelin zijn aantekeningen openbaart. Die zouden moeten verklaren hoe het kan dat La Maison du Bois zijn ster is kwijtgeraakt.



Het zou mis zijn gegaan toen de dienstdoende inspecteur – bij Michelin zijn het geen recensenten maar inspecteurs – dacht dat hij een kaassoufflé kreeg voorgeschoteld met Engelse cheddar. Ondenkbaar, want het gerecht behoort Franse reblochon, beaufort en tomme-soorten te bevatten. ,,Ik had er saffraan in gedaan en de heer die kwam dacht dat het cheddar was, omdat het geel was. Is dat wat je kennis noemt? Het is te gek voor woorden", zei de chef-kok destijds tegen de Franse site France Inter. De gids vermeldde de soufflé niet in de gids.