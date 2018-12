Flammkuchen blijkt moeilijke klus in Heel Holland Bakt

Eenmaal uit de oven waren de verschillen groot. Die van Adrien leek iets meer op een appeltaart dan op de originele taart met luchtige bodem. Er had iets meer vulling op gemogen, vond Robèrt. Die van hypotheekadviseur Aruna was niet zo zoet en haar deeg was een beetje taai. Ook de exemplaren van Elly en van Arjen bleken het af te leggen tegen de baksels van de andere tien deelnemers.



Ondernemer Michel was vol vertrouwen voordat de jury zijn taart onder de loep nam. ,,Ik denk dat hij wel goed genoeg is om in de tent te komen.”