Foodexpert Jeroen weet hoeveel calorieën pindakaas bevat en helpt daar mensen mee afvallen

Als je wilt besparen op je ontbijt, dan helpt het om producten te vergelijken. Hoe dat werkt, laat De Foodexpert (in het dagelijks leven heet hij Jeroen Wesseling) zien in een post op Instagram. Neem hüttenkäse. Neem je die van Danone of van het huismerk van Albert Heijn. Scheelt nogal wat. Dat geldt ook voor crackers, havermout en fruit. Deze tips kun je in principe bij iedere supermarkt toepassen, aldus Wesseling. Hij vertelt waarom hij zijn volgers graag helpt met slimme keuzes.

Waarom ben je met deze posts begonnen?

,,Het was een hobby. Mijn relatie was uitgegaan en ik was een paar kilo aangekomen. Dat was in november 2018. Ik wilde afvallen maar zonder gekke diëten zoals dat van Sonja Bakker of andere bekende diëten. Ik ben zelf een beetje gaan kijken hoe ik dat het best kon doen. Nu is dat niet meer nodig, ik weeg nu zo'n 70 kilo. Maar toen was ik wel zo'n 10 à 12 kilo zwaarder. Ik dacht: laat ik dat bijhouden op Instagram. Ik merkte al snel dat mensen dat leuk vonden.”

Ben je diëtist?

,,Nee, ik heb een tijd fysiotherapie gedaan maar uiteindelijk ben ik toch economie gaan studeren. Ik vind het leuk om iets naast mijn werk als controller te doen. Ik heb wel een cursus gewichtsconsulent gedaan, maar dat is heel basic. Dat stelt niet zoveel voor. Het is de basis: welke macronutriënten je nodig hebt en de principes van afvallen. Als je daar twee à drie weken voor gaat zitten dan snap je dat.”

Dus dat afvallen ging vlot?

,,Ja ik kreeg vaak te horen: jij eet superveel maar je valt toch af. Hoe doe je dat? Maar als je slimme keuzes maakt, dan kun je best veel eten zonder dat je aankomt. Dan kun je zelfs afvallen.”

En er kwamen ook veel volgers bij, begrijp ik. Je hebt er nu 55.000.

,,Ja, in het begin waren er nog niet zoveel accounts. Nu zijn er veel accounts die doen wat ik doe. Soms zie ik dat ze over dezelfde onderwerpen post. Soms nemen ze de mijne zelfs exact over. Dan denk ik wel: kun je niet beetje origineel doen? Maar ja, dat moeten ze zelf maar weten. Ik zie wel dat er af en toe een post viral gaat en dan groei je snel. Ik heb nu weer net zoveel volgers als vorig jaar toen ik werd gehackt en ik opnieuw ben begonnen.”

Verdien je hier nu geld mee?

,,Het is nu nog een hobby. Ik zou er fulltime werk van kunnen maken en misschien ga ik dit ooit doen. Op mijn oude website - die nu offline is - had ik cursus staan hoe je verpakkingen kunt lezen. En hoe het zit met claims die producenten op hun verpakking zetten, die moet ik ook nog online zetten. Misschien in kerstvakantie. Ik heb het druk met mijn baan als controller. Misschien ga ik mijn recepten nog bundelen.”

Wat je doet op Instagram is wel iets heel anders dan je baan, lijkt me.

,,Dat ik controller ben en bedrijfseconomie heb gestudeerd komt nu goed van pas. Ik kan goed cijfertjes analyseren. En ik ben goed in cijfers vertalen naar tekst. Ik kan ze ook goed onthouden. Ik weet van wel duizend producten uit de supermarkt de voedingswaarde uit mijn hoofd. Calorieën tellen heb ik nooit echt gedaan om af te vallen, maar ik weet wel ongeveer wat ik binnenkrijg. Het is misschien handig om dat een paar weken te doen, maar je kunt erin doorslaan. Dat je dan iets lekkers laat staan omdat er 20 of 30 calorieën te veel in zitten. Of je hebt zin in een koekje. Dat neem je niet, maar je kiest iets gezonds. En dan pak je het koekje alsnog. Neem dan gewoon een koekje. Dan ben je ook mentaal verzadigd.”

Wat vinden je volgers leuk?

,,Een grote doelgroep wil afvallen. Ik krijg veel reacties op posts of reels waarin ik een vergelijking maak tussen producten en het aantal calorieën dat erin zit. Ik vind die vergelijkingsposts leuk om te maken en het kost me niet veel tijd. En wat mensen ook leuk vinden is prijzen vergelijken. Ik hoef zelf niet zo op de kleintjes te letten maar ik vind het leuk om te helpen.”

