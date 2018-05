Foodtruckfestivals? Daar krijg je diarree (en 7 andere vooroordelen)

Proefperso­nen ruiken brood en krijgen zin in... koekjes

15:01 Klanten die in de supermarkt brood ruiken, gaan geen brood kopen. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt iets anders: mensen krijgen zin in koekjes, aldus onderzoeker Monique Vingerhoeds die de studie uitvoerde. De resultaten verschenen in vaktijdschrift Food Quality and Preference.