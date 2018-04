Fotograaf maakt bizarre voedselfoto's

McMennamy, actief op Instagram op het account @combophoto, geeft aan zijn inspiratie uit de wereld om hem heen te halen. ,,Het enige wat ik moet doen is om me heen kijken", geeft hij aan in gesprek met PetaPixel. ,,Ik let eigenlijk op welke dingen in de wereld goed bij elkaar zouden passen en of ik een mooi contrast kan creëren met het combineren van twee verschillende voorwerpen."