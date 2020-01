Fotograaf Miranda de Rijk laat baby's lachen naar het taartje

Heel even brult ze. Maar langer dan tien tellen duurt dat niet. Daarna gaat Olivia kruipend op onderzoek uit. ,,O, wauw’’, zeg ze. ,,Normaal gesproken is ze meteen aan het lachen hoor. Nu moet ze nog even wennen’’, excuseert moeder Patricia Koch (31) zich, terwijl ze verschillende outfits uit haar tas tovert. Wat zal ze haar dochter aantrekken voor de cakesmash-shoot? ,,Spijker past overal bij.’’

Koch is vandaag met Olivia vanuit Eindhoven naar Helmond gereden. Op het programma staat een heel speciale shoot. Over twee weken wordt Olivia een jaar. Dat viert Koch door haar dochter een taart voor te schotelen die ze naar hartenlust kapot mag beuken. Of ‘smashen’.

Fotograaf Miranda de Rijk uit Helmond legt het hele tafereel straks vast. Zij heeft zich gespecialiseerd in dit soort sessies. Steeds meer mensen boeken een cakesmash-shoot. ,,In 2014 had ik mijn eerste’’, zegt De Rijk (34). ,,Maar pas de laatste jaren is het echt in opkomst.’’ Nu heeft ze gemiddeld zes van dit soort shoots per maand.

Volledig scherm Olivia haar moeder en fotograaf Miranda kijken naar de stralende spruit. © Rene Manders De cakesmash-shoot valt in de categorie gebruiken die over zijn gewaaid uit Amerika, zoals de newborn-shoot, waarbij een pasgeboren baby, al dan niet met ouders, vereeuwigd wordt. Voor zo’n sessie gingen Koch en Olivia al eens naar De Rijk. En in november poseerde Olivia hier nog voor een ‘kerstshoot’. ,,Daar hebben we een kerstkaart van gemaakt’’, zegt Koch.

Geinig

Waarom doet ze dit eigenlijk? ,,Het ziet er geinig uit, de foto’s. En het is een leuke activiteit voor Olivia denk ik.’' Koch vond De Rijk destijds via Instagram. Op dat sociale medium zijn steeds meer fotografen te vinden die smashfoto’s delen. Dat de cakesmash-shoot aan populariteit wint, blijkt ook wel uit het groeiend aantal studio’s in Zuidoost-Brabant dat dergelijke sessies aanbiedt. Zelfs voor speciale cakesmashtaarten kun je in deze regio bij verschillende patissiers terecht.

Olivia krijgt vandaag een knalroze taart voorgeschoteld. Die kleur past bij de rest van het decor. Paarsroze behangpapier vormt de achtergrond van een wit podium op wielen, waarop verschillende (roze) rekwisieten liggen. De hele studio van De Rijk oogt vandaag sowieso nogal zuurstokroze. Ouders van jongetjes kiezen vaker een blauw of groen thema. De genderneutrale opvoeding is een gebruik dat duidelijk (nog) niet is overgewaaid naar Helmond.

Olivia is er ondertussen bijna klaar voor. ,,O wauw’', zegt ze weer. ,,Dat zegt ze de hele tijd’', zegt Koch met een lach, nadat ze haar dochter op het podium heeft neergezet. Een beetje beduusd bekijkt Olivia de grote taart voor haar neus. Koch, verwachtingsvol: ,,Dit is de eerste keer dat ze taart gaat eten.’'

Gezeten op een kruk met wieltjes begint De Rijk met knippen. Haar normale stemgeluid klinkt plots een paar octaven hoger. ,,Kiekeboe kiekeboe, kielekiele’', zegt De Rijk tegen Olivia. Die steekt voorzichtig een vinger in het roze glazuur, als een zwemmer met koudwatervrees. ,,Jaaaa, goed zo meid’', moedigt De Rijk aan. Daarna verdwijnt Olivia’s hele hand in de taart. ,,O, wauw’', kraait ze, terwijl ze haar knalroze rechterhand trots omhoog houdt.

Pas als moeder Koch haar een stukje voert, snapt Olivia dat de taart er ook staat om te eten. Vanaf dat moment stopt ze vrolijk steeds grotere stukken in haar mond. Constant moedigen De Rijk en Koch haar aan. Elke glimlach wordt vastgelegd. Van ‘smashen’ is evenwel weinig sprake.

,,Je mag iets meer kliederen meid, je bent nog zo schoon’', zegt De Rijk even later. Maar Olivia heeft alleen oog voor hapjes taart. Een gezamenlijke poging van Koch en De Rijk om het kind zover te krijgen haar handen in de lucht te doen, blijkt vruchteloos. ,,Hiep hiep hoera. Jaaaaaa’', zeggen de twee in koor. Olivia kijkt, lacht en steekt nog een stukje taart in haar mond.

Smeereffect

Uiteindelijk breekt De Rijk dan maar zelf wat stukken af ‘voor wat meer smeereffect’. Die legt ze rond Olivia neer. Lang niet ieder kind reageert even enthousiast op zoveel aandacht en taart, had de fotograaf eerder al verklapt. ,,Je weet gewoon niet hoe je kindje gaat reageren. Haar neefje was helemaal bang voor de taart’’, zegt Koch, wijzend naar haar dochter.

Daar heeft Olivia in ieder geval geen last van. Na de eerste fotoshoot krijgt het kind nog een ‘flower-milk bath splash’. Moeder Koch zet haar dochter in een teiltje met warm water, waar De Rijk een pakje halfvolle melk in uit heeft geknepen. Daardoor heeft het water een witte kleur. Ook dat tafereel wordt uitvoerig op de gevoelige plaat vastgelegd.

Ondanks dat er van het kapot beuken van de taart weinig terechtkwam, is de fotoshoot succesvol. Er zijn immers voldoende mooie plaatjes geschoten. En Olivia heeft lekker gegeten. Een voordeel van een taart die nog redelijk intact is: het restant mag mee naar huis. ,,O, wauw’’, zegt Olivia.