Frans sterrenrestaurant L’Auberge zette de culinaire wereld op zijn kop

In 1958 kreeg het restaurant van Paul Bocuse, in Collonges ten noorden van Lyon, zijn eerste Michelinster. ,,Het toilet was nog buiten.” In 1962 volgde een tweede ster. ,,We hebben toen pas echte servetten aangeschaft voor de klanten.’' In 1965 volgde een derde Michelinster, het maximaal haalbare in de culinaire wereld. ,,Hij maakte naam met zijn worst met warme aardappel,’’ schreef Paris Presse dat jaar. ,,Nu staan de klanten in de rij voor zijn mousse van kreeft.”