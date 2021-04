Franse astronaut eet op hoog niveau in ISS: in zijn koffer zitten sterrenmaaltjes

Koken & etenWat eet je als je in een ruimteschip verblijft? Een broodje kan te veel kruimelen. Een krop sla is niet lang houdbaar. De Franse sterrenkok Thierry Marx ging de uitdaging aan.

Zelfs als je met een snelheid van 25.000 kilometer per uur om de aarde scheert, wil je best wel eens een lekker vorkje prikken. Maar probeer dat maar eens, als het voedsel niet op tafel ligt maar zweeft, en als je geen gaspitten hebt.

,,Vaak eten we uit luchtdichte pakjes met thermo-gestabiliseerd voedsel’’, vertelde de Franse astronaut Thomas Pesquet in 2016. Hij ging toen voor het eerst aan boord van het International Space Station ISS. ,,Vandaag is het bijvoorbeeld kip met pindasaus, daar ben ik wel blij mee’’, voegde hij er aan toe. Hij liet een niet zo appetijtelijk grijs plastic zakje zien. ,,Dat hoeven we alleen nog op te warmen.’’

Thermo-stabilisatie betekent dat de kip al op aarde zodanig is voorverwarmd dat de micro-organismen zijn gedood.

Quote Ik ben enorm vereerd dat ik nu zelf meewerk aan zo’n ontdek­kings­reis Thierry Marx ,,Vanavond hebben we ook teriyaki groenten’’, vertelde Pesquet destijds, waarbij hij een klein doorzichtig plastic zakje liet zien. ,,Dat is gevriesdroogd. Je hoeft alleen maar water toe te voegen.’’ Vriesdrogen is praktisch: het is lang houdbaar en behoudt z’n smaak.



De Fransman verstrekt morgen (23 april) vanaf het Kennedy Space Center in Florida opnieuw naar ISS. Pesquet zal zes maanden op een afstand van zo’n 400 kilometer van de aarde verblijven. In zijn ‘koffers’ neemt hij wél iets lekkers mee: speciaal voor hem geprepareerde ruimtemaaltijden, met Franse Michelinsterren.



Het gaat onder meer om een hartige aardappeltaart met de beroemde roscoff-uien en truffel, en om een amandeltaartje met gekaramelliseerde peer. Gemaakt door de wereldberoemde Franse kok Thierry Marx.



,,Toen ik in de jaren 60 een klein jongetje was, volgde ik alles rond de Apollo en de Spoetnik. Ik las de avonturen van Jules Verne’’, vertelt Marx. ,,Dat voelde als een sprookjeswereld. Dus ik ben enorm vereerd dat ik nu zelf meewerk aan zo’n ontdekkingsreis.’’

Marx kookt normaal gesproken in zijn restaurant Sur Mesure in Parijs, dat twee Michelinsterren heeft. Maar voor het ruimtevoedsel was een waar laboratorium nodig. Dat staat in het Centrum voor Culinaire Innovatie, van de Universiteit Paris-Saclay. De sterrenkok richtte dat centrum in 2013 op met natuurkundige en scheikundige Raphaël Haumont.

,,Voedsel voor de ISS moet een uur lang op 140 graden Celsius worden verhit, om micro-organismen te doden’’, vertelt Haumont. ,,Maar door die lange en extreme hitte wordt vlees zo hard als een schoenzool. In ons laboratorium hebben we er toch zacht en lekker rundvlees van kunnen maken. Dat doen we met speciale vriestechnieken en het injecteren van natuurlijke aroma’s.’’

Eten in een baan rond de aarde is iets heel anders dan eten op aarde. In het ISS gelden extreem strenge hygiëne-eisen. Het kan niet zo zijn dat Thomas Pesquet gezellig op een Frans stokbrood knabbelt en de kruimels in de apparatuur terecht komen.

Volledig scherm Serrenkok Thierry Marx en scheikundige Raphaël Haumont. © RAstrofood

,,Ons amandeltaartje hebben we in ons laboratorium na lang testen zo kunnen maken dat hij niet kruimelt!’’ vertelt Haumont. De astronauten zelf veranderen ook in de ruimte. Ze zijn gewichtloos en zweven. Daardoor verzamelen bloed en vloeistoffen zich in hun hoofd, waardoor de werking van bijholtes verandert en de geur- en smaakvermogens worden aangetast. ,,Je proeft veel minder: alsof je snipverkouden bent’’, zegt Marx.

Tot slot zijn er voedingseisen. Voor elke astronaut is precies vastgelegd hoeveel suiker en zout zijn toegestaan en hoe de mix van proteïnen en koolhydraten moet zijn. ,,Astronauten zijn topatleten. Je moet nauwgezet op hun conditie en gewicht letten’’, aldus Marx.



Voor een sterrenkok zijn al die eisen eigenlijk een gruwel. In zijn eigen keuken in Parijs is Thierry Marx oppermachtig, maar rond de ISS moet hij zich houden aan boekwerken vol richtlijnen.

Riskante peper

,,We wilden voor Thomas Pesquet iets maken met truffels’’, legt de kok uit. ,,Maar truffels zijn gevaarlijk, vanwege de bacteriën. Dus moesten we die speciaal bewerken. We wilden een wijnsaus maken, maar in de ISS is alcohol verboden. Peper mag niet als korrel mee in de ruimte: dat is riskant als die rondzweeft. Dus we hebben van peperkorrels een jus gemaakt en die ín het vlees ingebracht.’’

De wijnsaus, dat was nog een hele missie, vertelt wetenschapper Raphaël Haumont. ,,We hebben het recept van een klassieke wijnsaus genomen met een mooie Franse Grand Cru uit Bordeaux. Met scheikundige technieken hebben we de alcohol, de ethanol, er compleet uitgehaald. In ons lab hebben we tien maanden geëxperimenteerd. Uiteindelijk slaagden we erin om de wijnsaus te krijgen zoals we ’m wilden: er zit geen alcohol meer in maar hij smaakt nog exact zoals die Grand Cru.’’

In 2016 verzorgden Marx en Haumont voor het eerst ruimtemaaltijden voor Pesquet. De astronaut vroeg ze daarna om verder te experimenteren. Het resultaat zijn vier gloednieuwe gerechten. ,,We hebben geprobeerd de lat dit keer nog veel hoger te leggen’’, vertelt Haumont. Er werden nieuwe technieken ontwikkeld, de gerechten werden nog verfijnder.

Samen deden ze ook een nieuw culinair experiment voor astronaut Thomas Pesquet: het maken van ‘ISS-kerstomaatjes’. De uitdaging was om zo’n smaakvol klein tomaatje volledig in tact de ruimte in te sturen, terwijl wel aan alle eisen werd voldaan.

Volledig scherm Astronaut Thomas Pesquet gaf op 19 april een persconferentie, daags voor zijn vertrek naar ISS © AFP

,,We hebben de kerstomaatjes gevriesdroogd’’, zegt Haumont. ,,Normaal krijg je dan meestal poeder. Maar wij hebben in ons laboratorium een speciaal apparaat staan. Daarmee is al het water uit de tomaat gehaald. En een tomaat is 90 procent water! En toch is die kersentomaat na het vriesdrogen, nadat er 90 procent is verdwenen, nog steeds compleet rond, rood en in tact: er zit geen schrammetje op. Het is en blijft een klein tomaatje dat je zo in één keer in je mond doet. En het is echt een smaakexplosie in je mond! Want zonder dat water is de smaak van de tomaat tien keer sterker. En dat was precies de bedoeling, omdat astronauten in de ruimte minder proeven.’’

Dat is waar het allemaal om draait. ,,Eten is emotie’’, zegt kok Thierry Marx. ,,Het klinkt natuurlijk allemaal heel technisch wat we doen in ons laboratorium. Maar in essentie gaat het om de smaak van het eten en de emotie die dat oproept.’’ Een ruimtemaaltijd van een Parijse sterrenkok, dat is alsof je even van het aardse leven proeft.

,,Als de astronauten straks hoog in de ruimte onze blikjes openmaken, wil ik gewoon dat ze iets lekkers proeven. Ze moeten een fijn gevoel krijgen en samen genieten. Daar gaat het om bij een maaltijd, ook in het ISS.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.