Franse chef Marc Veyrat verliest rechtszaak tegen Michelin: derde ster definitief kwijt

La Maison des Bois in Manigod, in het departement Haute-Savoie, nabij Annecy, verloor in januari zijn derde ster. De 69-jarige Veyrat pikte dat niet en vroeg dat zijn restaurant niet langer zou opgenomen worden in de beroemde gids. Volgens de flamboyante kok ging de Michelin-inspecteur in de fout bij het herkennen van de kaassoort in een kaassoufflé. ,,Ik had er saffraan in gedaan en de heer die kwam dacht dat het cheddar was, omdat het geel was. Is dat wat je kennis noemt? Het is te gek voor woorden”, zei de chef-kok destijds tegen de Franse site France Inter.