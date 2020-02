Franse kaasboeren vrezen voor toekomst van échte camembert

Koken & Eten Frietzaak betaalt huwelijk van snacklief­heb­bers

5 februari Frietzaak Bram Ladage koppelt deze Valentijnsdag in het spoor van ‘liefdes’-programma’s als Married at First Sight, Boer Zoekt Vrouw en First Dates singles op basis van hun snackvoorkeur aan elkaar. Als de relatie standhoudt én er binnen vijf jaar wordt getrouwd betaalt de snackgrootheid zelfs het huwelijk.